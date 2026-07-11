Масленников: НАТО лжет в попытках оправдать подготовку к войне с РФ

В МИД РФ уличили НАТО в "долгосрочной" лжи и подготовке к войне с Россией Масленников: НАТО лжет в попытках оправдать подготовку к войне с РФ

Москва11 июл Вести.Страны НАТО используют ложный тезис об угрозе со стороны России для оправдания своих военных приготовлений, заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

Он обратил внимание, что Североатлантический альянс не первый раз называет Россию угрозой.

Собеседник агентства напомнил, что эта формулировка "появилась еще в 2022 году и с тех пор из года в год кочует по декларациям саммитов".

Сейчас к этому стали добавлять, что она носит "долгосрочный характер" продолжил дипломат

Директор профильного департамента МИД также указал, что "с тех пор об этом говорят на всех уровнях как в натовском Брюсселе, так и в столицах государств — членов, аргументируя это лживым тезисом о том, что от Москвы исходит угроза альянсу".

Этим оправдываются все агрессивные приготовления блока к большому конфликту, рост военных расходов, наращивание мощностей ВПК заключил Масленников

По мнению норвежского политолога Гленна Диесена, поддержкой ударов формирований киевского режима вглубь России лидеры НАТО де-факто уже вовлекли свои страны в конфликт с РФ.