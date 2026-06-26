Генсек НАТО заявил, что Россия представляет долгосрочную угрозу для альянса Генсек НАТО Рютте: Россия останется угрозой для альянса надолго

Москва26 июн Вести.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия остается долгосрочной угрозой для Североатлантического альянса. Его слова приводит пресс-служба военно-политического блока

Соответствующее заявление генсек сделал в ходе пресс-конференции по завершения официальной части саммита НАТО в Гааге.

Он отметил, что РФ якобы инвестирует свыше 40% госбюджета на военные нужды, а также наращивает вооруженные силы столь динамичными темпами, что через пять-семь лет может быть готова напасть на государства Североатлантического альянса. Исходя из этого, руководство НАТО согласовало Гаагский план инвестиций в оборону.

В рамках данного плана союзники договорились инвестировать 5% ВВП в оборону сказал Рютте

По информации генсека, эти средства пойдут на финансирование армий и необходимого оборудования — от противовоздушной обороны (ПВО) до боеприпасов, дронов, танков, войск и многого другого.

Это действительно необходимо из-за долгосрочной угрозы со стороны России для всего евроатлантического региона резюмировал он

Ранее Рютте заявлял о необходимости нарастить объемы производства военно-промышленного комплекса (ВПК) и пополнить арсеналы боеприпасов по обе стороны Атлантики.