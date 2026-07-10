В Крыму ответили на слова Рютте об угрозе со стороны России Глава парламента Крыма назвал заявления генсека НАТО провокационными

Москва10 июл Вести.Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ошибся в оценке России, пытаясь представить ее как угрозу для западных стран. Об этом он сказал в комментарии агентству РИА Новости.

До этого Рютте отметил, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу для безопасности стран - участниц Североатлантического альянса.

Константинов назвал такие оценки ошибочными и провокационными, подчеркнув, что именно Запад на протяжении всей истории стремился к уничтожению России – от тевтонских рыцарей до ударов дронами по гражданским объектам.

Оценки Рютте ошибочны и провокационны. Он сознательно вводит всех в заблуждение. Это нам давно пора представлять Запад как долгосрочную угрозу России цитирует Владимира Константинова РИА Новости

Он также отметил, что России необходимо идти своим путем и строить собственную цивилизацию, не принимая навязываемого комплекса вины.

На саммите в Анкаре НАТО утвердило декларацию, в которой Россия названа долгосрочной угрозой. В том же документе альянс обязался выделить Украине военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году и на аналогичном уровне – в 2027 году.