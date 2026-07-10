Москва10 июлВести.Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ошибся в оценке России, пытаясь представить ее как угрозу для западных стран. Об этом он сказал в комментарии агентству РИА Новости.
До этого Рютте отметил, что Россия представляет собой долгосрочную угрозу для безопасности стран - участниц Североатлантического альянса.
Константинов назвал такие оценки ошибочными и провокационными, подчеркнув, что именно Запад на протяжении всей истории стремился к уничтожению России – от тевтонских рыцарей до ударов дронами по гражданским объектам.
Оценки Рютте ошибочны и провокационны. Он сознательно вводит всех в заблуждение. Это нам давно пора представлять Запад как долгосрочную угрозу Россиицитирует Владимира Константинова РИА Новости
Он также отметил, что России необходимо идти своим путем и строить собственную цивилизацию, не принимая навязываемого комплекса вины.
На саммите в Анкаре НАТО утвердило декларацию, в которой Россия названа долгосрочной угрозой. В том же документе альянс обязался выделить Украине военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году и на аналогичном уровне – в 2027 году.