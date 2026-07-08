Москва8 июл Вести.Североатлантический альянс продолжает прилагать все усилия для того, чтобы уничтожить Россию, заявил заведующий отделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН, специалист по Турции Владимир Аватков в интервью ИС "Вести".

Политолог подвел главный итог саммита НАТО, который завершается в Анкаре.

Североатлантический альянс продолжает свою линию на конфронтацию с Россией. Основной задачей является уничтожение России не мытьем, так катаньем, через внешнюю агрессию, через внутренние аспекты. Целью этого саммита является именно это - милитаризация Европы, создание новых условий, чтобы Европа обеспечивала эту самую милитаризацию в большей степени сама, без Соединенных Штатов Америки сказал Аватков

В итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре Россия названа страной, представляющей долгосрочную угрозу евроатлантическому альянсу. Страны НАТО обязались выделить Украине 70 миллиардов евро в 2026 году, а также обязуются поддерживать страну на эквивалентном уровне в 2027 году.