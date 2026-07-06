Профессор Артамонов: после саммита НАТО его единство только укрепится

Эксперт: НАТО может укрепить единство по итогам саммита в Турции Профессор Артамонов: после саммита НАТО его единство только укрепится

Москва6 июл Вести.Главным итогом саммита НАТО, который пройдет 7-8 июля в Анкаре, может стать дальнейшая консолидация стран Североатлантического альянса, включая США. Такое мнение выразил профессор Дипакадемии МИД России Александр Артамонов в интервью изданию NEWS.ru.

На саммите мы увидим лишь усиление консолидации альянса, включая США. Надежд на то, что Штаты выступят в роли медиаторов или посредников, я не питаю сказал он

В подтверждение своей позиции он сослался на недавнюю публикацию The New York Times, где утверждалось, что американские военные помогали украинским беспилотникам обходить зоны ПВО для ударов вглубь территории России.

Эксперт считает, что позиция американского президента Дональда Трампа в этом контексте выглядит прогнозируемой, а курс Вашингтона на сотрудничество с Киевом сохранится.

Артамонов также допустил, что ситуация движется к лобовому столкновению с Европой. Боевые действия на Украине могут перерасти в полномасштабный конфликт. Но Россия не отступит в таком противостоянии. Для Москвы неприемлемо сосуществование на одной территории с нацистами в Европе.