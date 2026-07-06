Рябков: Россия будет отслеживать позицию США по Украине Рябков: РФ оценит позицию США по Украине после саммита НАТО

Москва6 июл Вести.Россия будет следить за тем, какую позицию США по Украине сформируют после саммита НАТО, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его слова передает РИА Новости.

По его словам, Москве очевидно, что противники политического урегулирования и представители "европейской партии войны" усиливают попытки сорвать возможные шаги, которые могут быть предприняты на основе согласия России с американскими предложениями, сформулированного в Анкоридже.

Дождемся итогов саммита НАТО, посмотрим, что сформулирует американская администрация, дальше станет понятно. Пока - большой знак вопроса. сказал он

Саммит НАТО состоится 7-8 июля в Анкаре. Президент США Дональд Трамп приедет в Турцию 7 июля, и в тот же день у него запланировано несколько мероприятий.