Рябков: РФ не отказывается от предложений США, сделанных перед Анкориджем

МИД: Россия не отказывается от предложений США, сделанных перед Анкориджем Рябков: РФ не отказывается от предложений США, сделанных перед Анкориджем

Москва6 июл Вести.Россия не отказывается от предложений США по Украине, которые были сделаны перед саммитом в Анкоридже, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Мы не отказываемся от предложений американской стороны, которые были сделаны перед Анкориджем и на что было дано наше согласие сказал Рябков журналистам

Попытки европейцев сорвать урегулирование украинского конфликта на основе сформулированных в Анкоридже предложений США нарастают, указал Рябков. По его словам, ситуация "станет понятнее" по итогам саммита НАТО, когда прозвучат формулировки американской администрации.

Замминистра также добавил, что Москва исходит из продолжения диалога России и США на высшем уровне, "поскольку анонсированы новые контакты".

Ранее президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" рассказал, что в ходе переговоров на Аляске американская сторона предложила РФ "пойти на компромисс" и получила согласие, однако обсуждавшиеся темы не были закреплены в виде договоренностей.

26 июня глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя заявления госсекретаря США Марко Рубио, напомнил о визите спецпосланника американского президента Стивена Уиктоффа в Москву перед встречей лидеров на Аляске. Уиткофф привез "те самые" предложения, которые позже обсуждались в Анкоридже.