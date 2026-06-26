Москва26 июн Вести.Слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что в ходе саммита в Анкоридже были только предложения, а соглашение не было заключено, вызывают вопросы. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров, его слова приводятся на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Министр напомнил, что когда президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп сели за стол переговоров в Анкоридже, российский лидер начал перечислять пункты предложения Вашингтона. После названия каждого из них, он уточнял у спецпосланника США Стивена Уиткоффа, правильно ли "он пометил те идеи", которые тот привозил в Москву накануне саммита на Аляске. На каждый такой вопрос Путина Уиткофф отвечал положительно.

Поэтому, когда мой коллега М.Рубио говорит, что на Аляске были только предложения, а соглашения не было, у меня это вызывает вопрос с точки зрения того, что мы подразумеваем под соглашением. Если одна сторона, в данном случае США, положила на стол свои предложения об урегулировании, о том, как подступиться к этому кризису, а вторая сторона выразила согласие с этими предложениями, то говорить о том, что согласия не было, получается как-то не очень изящно пояснил Лавров

Речь идет о заявлении Рубио, которое он сделал 25 июня в ответ на слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Москва фиксирует отход Вашингтона от принципов, согласованных на Аляске.