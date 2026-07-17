Лавров рассказал, что Россия приняла предложения США по Украине Лавров: РФ приняла предложения Трампа по Украине, сделанные на Аляске

Москва17 июл Вести.Россия приняла предложения президента США Дональда Трампа, сделанные им в ходе саммита в Анкоридже. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Впрочем, сейчас Европа и Украина пытаются отвлечь Трампа от этих предложений, добавил российский дипломат.

Мы приняли предложения Трампа на Аляске, от этих предложений Трампа пытаются оттащить его европейские союзники и, конечно же, сам господин Зеленский пояснил Лавров

28 июня саммит на Аляске прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Он рассказал, что США просили Россию пойти на компромиссы. Москва приняла это предложение.

Также в конце мая Лавров сообщил, что после саммита в Анкоридже киевский режим и Европа буквально "повисли на руках" у администрации Трампа, требуя, чтоб США изменили свою политику.