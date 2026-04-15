Лавров раскрыл предложение США по Украине на саммите в Анкоридже Лавров: США предлагали России признать де-юре реалии "на земле" на Украине

Москва15 апр Вести.На саммите с Россией на Аляске США предлагали признать де-юре реалии "на земле" на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам по итогам визита в Китай.

По его словам, глава киевского режима Владимир Зеленский не признает новые территории России, прошедшие там референдумы, принадлежность РФ Крыма и Донбасса.

Это не то, что предлагалось в Анкоридже. Там речь шла о признании де-юре реалий на земле. И это было предложение Соединенных Штатов сказал Лавров

Дипломат подчеркнул, что сейчас ведутся разговоры о том, чтобы "как-нибудь где-то" остановиться, что не сочетается со взглядами украинского руководства.

21 марта Лавров заявил, что Россия была готова разрешить украинский конфликт еще на саммите в Анкоридже, однако Вашингтон начал "колебаться".