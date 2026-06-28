Путин: в Анкоридже не было формальных договоренностей

Путин: в Анкоридже не было никаких договоренностей Путин: в Анкоридже не было формальных договоренностей

Москва28 июн Вести.Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" отметил, что обсуждавшиеся в ходе переговоров на Аляске темы не были закреплены в виде договоренностей.

А в Анкоридже действительно не было никаких договоренностей. Но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине... Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками. Ну, согласились. Ну что же еще-то? Нам предложили пойти на компромисс. Мы подумали не сразу. Но приехали к Анкориджу, сказали: "Да, согласны" заявил Путин, отвечая на вопрос о так называемом "духе Анкориджа"

Говоря о возможном влиянии европейских лидеров на позицию Вашингтона, российский президент усомнился, что Дональда Трампа можно "переубедить".

Президент Соединенных Штатов — это зрелый политик, более чем зрелый и опытный политик. Он второй раз во власти, знает, что делает отметил он

Путин также подтвердил готовность к продолжению диалога с американской стороной после завершения "горячей фазы" на иранском треке. Россия, по его словам, ждет приезда представителей администрации США и готова обсуждать все детали.