Путин: "дух Анкориджа" не был облечен в формальные документы Путин: "дух Анкориджа" не был облечен в документы, никто не ставил подписей

Москва28 июн Вести.Понимания, к которым пришли Россия и США в ходе саммита на Аляске в августе 2025 года, не были подкреплены документально. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести", отвечая на вопрос, окончательно ли развеялся "дух Анкориджа".

Этот так называемый "дух Анкориджа" хоть и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине. Компромиссы, которые обсуждались, это как раз были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам пояснил президент

Кроме того, Путин заявил, в частности, что Россия ждет визит делегации США после завершения "горячей фазы" в Иране.