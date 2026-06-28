Путин: ждем визита делегации США в РФ после завершения "горячей фазы" в Иране Путин: ждем визита США в РФ после окончания "горячей фазы" на иранском треке

Москва28 июн Вести.Российская сторона ждет визита делегации США в РФ после того, как завершатся события "горячей фазы" в Иране. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

РФ готова продолжить обсуждение деталей по украинскому вопросу, подчеркнул он.

Мы ожидаем после завершения всех событий горячей фазы на иранском треке ожидаем приезда тех представителей администрации США, с которыми мы уже встречались в Москве неоднократно и готовы продолжить переговоры и обсуждение всех деталей, всех модальностей наших, если не договоренностей, то обсуждаемых тем сказал Путин

Также президент отметил, что "дух Анкориджа" не был обличен в формальные документы.