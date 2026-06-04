Путин назвал спекуляциями заявления о выгоде для РФ иранского конфликта Путин: РФ заинтересована, чтобы иранский конфликт как можно скорее закончился

Москва4 июн Вести.Заявления о выгоде России в конфликте между Ираном и США - это спекуляции, Москва заинтересована, чтобы это противостояние закончилось как можно скорее. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств.

Он добавил, что хоть компании РФ и получают выгоду от роста цен на энергоресурсы, эта выгода носит краткосрочный характер.

Мы хотели бы выстраивать отношения со всеми партнерами вдолгую и на прочной базе взаимного интереса. В данном случае наш интерес заключается в том, чтобы конфликт был прекращен, и как можно быстрее сказал президент

Ранее Владимир Путин заявил, что мнение иранского народа при разрешении конфликта на Ближнем Востоке нужно обязательно учитывать, поскольку тот доказал свою готовность отстаивать собственные интересы и способность сплачиваться.