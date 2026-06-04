Путин: иранский народ доказал, что его голос должен иметь вес

Народ Ирана доказал, что его интересы стоит учитывать, сказал Путин Путин: иранский народ доказал, что его голос должен иметь вес

Москва4 июн Вести.Народ Ирана доказал, что его голос должен иметь вес при урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с главами мировых информагентств.

Иранцы проявили сплоченность и готовность бороться, и это нельзя игнорировать, подчеркнул глава государства.

Без всякого сомнения иранский народ доказал, что и его интересы должны учитываться при разрешении кризисов подобного рода сказал президент

Ранее Путин заявил, что Россия сохраняет готовность вывезти обогащенный уран из Исламской Республики при необходимости. Разбавленный уран, продолжил он, затем можно было бы использовать для мирных атомных программ в Иране под присмотром МАГАТЭ.