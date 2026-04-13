Москва13 апр Вести.Президент России Владимир Путин во время звонка своему иранскому коллеге Масуду Пезешкиану продемонстрировал всему миру позицию Москвы в отношении ситуации на Ближнем Востоке. На это указало издание Sohu.

Авторы статьи обратили внимание на то, что телефонный разговор российского и иранского лидеров в условиях стремительно меняющейся международной обстановки "всколыхнул весь Ближний Восток".

Время для звонка было выбрано идеально. Путин продемонстрировал всему миру сильную позицию России в отношении ситуации на Ближнем Востоке говорится в публикации

Как отмечается, Путин дал понять, что продолжит искать способы решить конфликт политическим или дипломатическим путем. Журналисты пишут, что Россия не желает, чтобы региональные конфликты переросли в неконтролируемую стадию, стремится к установлению стабильного мира на Ближнем Востоке. Также глава РФ показал, что Москва будет активно отстаивать свои интересы в регионе и всесторонне поддерживать Тегеран, считают авторы материала.

28 февраля США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана. В ответ иранская сторона начала наносить удары по территории Израиля и по американским военным базам в ближневосточном регионе.