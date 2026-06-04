РФ сохраняет готовность по вывозу обогащенного урана из Ирана, заявил Путин Путин: Россия сохраняет готовность по вывозу обогащенного урана из Ирана

Москва4 июн Вести.Россия сохраняет готовность по вывозу обогащенного урана с территории Ирана. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с главами мировых информационных агентств.

По словам главы государства, разбавленный иранский уран можно было бы в будущем использовать для мирных атомных программ в Иране под контролем МАГАТЭ.

У нас такие возможности есть и сейчас. Пожалуйста. Должно быть решение всех сторон, которые стремятся к разрешению кризиса. Мы это делали и сейчас готовы сделать сказал Путин

Ранее российский президент уже отмечал, что озвученное Москвой предложение по вывозу иранского обогащенного урана остается на столе.

5 июня ожидается выступление главы российского государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.