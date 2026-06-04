РФ призывала Иран не наносить удары по мусульманским странам, сказал Путин Путин: РФ призывала Тегеран воздержаться от ударов по мусульманским партнерам

Москва4 июн Вести.Россия с самого начала конфликта на Ближнем Востоке призывала Иран воздержаться от ударов по мусульманским странам, сказал президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств в Константиновском дворце.

Президент признал, что иранский конфликт поставил Россию в непростую политическую ситуацию, поскольку со многими мусульманскими странами Персидского залива у Москвы сложились добрые отношения.

И в контактах с нашими иранскими друзьями, мы всегда это подчtркиваем, я здесь без стеснения скажу: с самого начала конфликта, особенно когда это происходило в месяц Рамадан, мы говорили о том, что призываем наших иранских друзей воздержаться от каких бы то ни было военных действий в отношении других исламских государств сообщил Путин

Ранее Владимир Путин заявил, что иранский народ доказал свою сплоченность и готовность вести борьбу за собственные интересы, а потому его голос должен учитываться при окончательном урегулировании ближневосточного конфликта.

5 июня Путин выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).