Путин не исключил, что Иран мог получать информацию с коммерческих спутников Путин: Иран мог вполне получать информацию с коммерческих спутников

Москва5 июн Вести.Публикации в западных СМИ утверждали, что Россия якобы поддерживала Иран не только символически, но и предоставляя данные со своих спутников. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ отметил, что Тегеран мог получать информацию с коммерческих спутников.

По словам российского лидера, некоторые современные спутники обладают двойным назначением.

Информация всегда на столе. Некоторые современные средства контроля они таковы, что они являются двойного назначения. Я думаю, что иранцы, я этого не знаю точно, но вполне могли получать информацию не только с наших спутников, но и с других, с коммерческих спутников, которые легко и просто реализуют это как продукт на коммерческой основе сказал Путин

Также президент России заявил, что не видит никаких провокаций со стороны Ирана. Путин подчеркнул, что у Москвы и Тегерана очень добрые отношения. Он также добавил, что принятое президентом США Дональдом Трампом решение прекратить боевые действия является единственно верным.