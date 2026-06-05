Москва5 июнВести.Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ заявил, что никаких провокаций со стороны Ирана не видит.
Я не вижу никаких провокаций со стороны Ирана. Мне кажется, что в свое время мы договорились, приняли соответствующее соглашение об иранской ядерной программе, и все находилось под контролем МАГАТЭ. Но, к сожалению, ситуация развивалась потом по другому сценарию, по другим ключам. Все привело к сегодняшней трагедииотметил глава государства
Российский лидер подчеркнул, что у Москвы и Тегерана очень добрые отношения. Он также добавил, что принятое президентом США Дональдом Трампом решение прекратить боевые действия является единственно верным.
РФ надеется, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном приведет к заключению долгосрочного мира, подчеркнул Путин.
Ранее российский лидер заявлял, что Москва с самого начала конфликта на Ближнем Востоке призывала воздержаться от ударов по мусульманским странам.