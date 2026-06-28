Москва28 июнВести.Президент России Владимир Путин заявил, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по инфраструктуре РФ не приводят к проблемам критического характера. Такое заявление он сделал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Ущерб есть, но все повреждения, поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочностисказал Путин
Кроме того, президент заявил, в частности, что удары ВСУ призваны посеять раскол в российском обществе.