Путин заявил, что ущерб от ударов ВСУ есть, но без критического характера

Путин: ущерб от ударов ВСУ есть, но без критического характера Путин заявил, что ущерб от ударов ВСУ есть, но без критического характера

Москва28 июн Вести.Президент России Владимир Путин заявил, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по инфраструктуре РФ не приводят к проблемам критического характера. Такое заявление он сделал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Ущерб есть, но все повреждения, поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности сказал Путин

Кроме того, президент заявил, в частности, что удары ВСУ призваны посеять раскол в российском обществе.