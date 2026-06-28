Москва28 июн Вести.Удары украинских войск по гражданской инфраструктуре преследуют не только военные, но и политические цели: Киев таким образом пытается посеять панику и расколоть российское общество, а также добиться паузы в наступлении войск РФ. Об этом президент России Владимир Путин сказал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

В целом удары по нашей гражданской инфраструктуре наносятся не только для того, чтобы нанести нам какой-то ущерб, хотя и это, думаю, для противника важно, но и для подпитки информационных операций как части противоборства с Россией, как минимум, с целью породить у нас неуверенность в себе, наших силах, а еще лучше довести до раскола в российском обществе и заставить Россию приостановить хотя бы на какое-то короткое время наступление наших войск на линии боевого соприкосновения и создать условия для начала переговорного процесса на выгодных для себя, то есть для нашего противника условиях отметил президент

При этом российский лидер заверил, что все эти террористические вылазки не дадут желаемого результата, а украинские "террористические вылазки никак не влияют на ситуацию на фронте". Любые удары ВСУ не влияют на преимущество ВС РФ на фронте.