Москва12 июнВести.Президент России Владимир Путин заявил, что противник не сможет создать серьезных проблем для экономики России.
Глава государства во время встречи с военнослужащими в Кремле отметил, что украинские атаки наносят ущерб российской экономике, но в стране все быстро восстанавливается.
Что касается экономики. Да, ущерб, конечно, наносят нам, но у нас все быстро восстанавливается, никаких серьезных проблем они нам создать не смогутсказал президент
Также во время встречи с участниками СВО в Кремле Путин отметил, что Россия активно работает по производству FPV-дронов и беспилотников с искусственным интеллектом.