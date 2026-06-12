Путин заявил, что противник не сможет создать серьезных проблем для экономики РФ

Путин заявил, что атаки ВСУ не могут создать серьезных проблем для экономики РФ Путин заявил, что противник не сможет создать серьезных проблем для экономики РФ

Москва12 июн Вести.Президент России Владимир Путин заявил, что противник не сможет создать серьезных проблем для экономики России.

Глава государства во время встречи с военнослужащими в Кремле отметил, что украинские атаки наносят ущерб российской экономике, но в стране все быстро восстанавливается.

Что касается экономики. Да, ущерб, конечно, наносят нам, но у нас все быстро восстанавливается, никаких серьезных проблем они нам создать не смогут сказал президент

Также во время встречи с участниками СВО в Кремле Путин отметил, что Россия активно работает по производству FPV-дронов и беспилотников с искусственным интеллектом.