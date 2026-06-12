Путин: Россия ведет активную работу по развитию FPV-дронов и беспилотников с ИИ

Путин: РФ активно работает над развитием FPV-дронов и беспилотников с ИИ Путин: Россия ведет активную работу по развитию FPV-дронов и беспилотников с ИИ

Москва12 июн Вести.Россия ведет активную работу по производству FPV-дронов и беспилотников с искусственным интеллектом, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военнослужащими, участниками СВО в Кремле.

Что касается FPV-дронов и дронов с искусственным интеллектом, очень активная работа идет по этим направлениям, ну очень сказал Путин

Ранее сообщалось, что в подразделения российской армии стали массово поставлять FPV-дроны "Молния ПВО". Беспилотник способен нести до килограмма боевой нагрузки и работает исключительно по воздушным целям. У "Молния-ПВО" боевая часть разработана для эффективного поражения беспилотников противника всех типов.