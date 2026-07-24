Путин призвал решать задачи по уничтожению крупных вражеских дронов Путин призвал решать задачи по уничтожению крупных БПЛА противника

Москва24 июл Вести.Нужно решать задачи, которые появляются в ходе ведения боевых действий, такие как уничтожение крупных коптеров. Об этом заявил в пятницу в Иркутске президент РФ Владимир Путин, сообщает ИС "Вести".

Владимир Путин в ходе посещения Иркутского авиационного завода пообщался с главой Ростеха Сергеем Чемезовым и генеральным директором завода Андреем Сойновым.

Нужно решать еще задачи, которые появляются в ходе ведения боевых действий. Это уничтожение крупных коптеров сказал президент РФ

Сегодня президент осмотрел цеха производства отечественного самолета МС-21. В настоящее время здесь ведется сборка серийных импортозамещенных гражданских лайнеров МС-21–310, в разной степени готовности находится 18 воздушных судов. Главе государства показали один из собранных лайнеров.

Владимир Путин также ознакомился с опытным образцом модернизированного самолета Як-130М. Боевая машина будет применяться для истребительных, штурмовых и ударных задач, в том числе поражения тяжелых БПЛА противника и уничтожения его безэкипажных катеров на море.