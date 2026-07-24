Москва24 июл Вести.Президент России Владимир Путин в ходе своего визита на Иркутский авиационный завод ПАО "Яковлев" осмотрел опытный образец модернизированного учебного-боевого самолета Як-130М.

С характеристиками самолета главу государства ознакомил летчик-испытатель Александр Гуськов. По его словам, Як-130М оснащен передовыми бортовыми системами, современной РЛС и комплексом вооружений, в который входят ракеты классов "воздух — воздух" и "воздух — земля". Фактически, как отметил летчик, это полноценный легкий истребитель, значительно превосходящий возможности предшественника.

В числе боевых задач Як-130М — уничтожение наземных и воздушных целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов тяжелого класса добавил Гуськов

Путин подчеркнул, что в число задач нового самолета должны входить те, что возникают в ходе боевых действий, включая уничтожение крупных коптеров и безэкипажных катеров.

Директор предприятия Виталий Елагин уточнил, что сейчас ведутся испытания первых трех опытных моделей и Як-130М, поставки которых планируется начать в конце 2028 года.

Первый испытательный полет модернизированного Як-130М состоялся 25 июня. В ходе 50-минутного вылета самолет поднимался на высоты до 2000 метров и развивал скорость до 600 км/ч. При этом его максимальная заявленная скорость составляет 960 км/ч, а практическая дальность — 1610 километров.