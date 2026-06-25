Опытный самолет Як-130М совершил первый полет Минпромторг: опытный самолет Як-130М впервые поднялся в воздух

Москва25 июн Вести.Первый полет опытного самолета Як-130М прошел на Иркутском авиационном заводе, филиале ПАО "Яковлев" в составе ОАК госкорпорации "Ростех". Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Испытание длилось около 50 минут, машина поднялась на высоту до 2000 метров и развила скорость до 600 километров в час.

Первый полет Як-130М - важный этап программы развития отечественной учебно-боевой авиации. Самолет сочетает современные технологии, расширенные функциональные возможности и высокий потенциал для решения широкого круга задач в интересах заказчика приводятся в сообщении слова заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Геннадия Абраменкова

Самолет пилотировали летчик-испытатель 1-го класса Александр Гуськов и заслуженный летчик-испытатель Андрей Воропаев. Экипаж сообщил, что полетное задание выполнено полностью, замечаний к самолету нет.

Як-130М - модернизированный учебно-боевой самолет с расширенными возможностями. Его разработали специалисты Инженерного центра ПАО "Яковлев" с учетом опыта применения авиации в локальных и региональных конфликтах. Машина создана на базе Як-130, который эксплуатируется ВКС России и ВВС ряда стран Европы, Азии и Африки.

В Ростехе заявили, что внешне Як-130М похож на прежний Як-130, однако по характеристикам это фактически новый самолет. Он получил современную бортовую электронику, радиолокационную станцию и расширенный комплекс вооружений, включая средства поражения классов "воздух - воздух" и "воздух - земля". В госкорпорации подчеркнули, что теперь машина совмещает функции учебно-тренировочного самолета и легкого истребителя.

Прототип Як-130М ранее представили на Dubai Airshow 2025. Интерес к машине проявили как страны, уже использующие Як-130, так и новые потенциальные заказчики.

Самолет оснащен двигателем АИ-222-25 производства Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха. Двигатель имеет тягу 2500 кгс на максимальном режиме, сниженный расход топлива и цифровую систему автоматического управления и контроля.