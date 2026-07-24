Москва24 июлВести.Собраны три опытные модели модернизированного Як-130М, поставки планируется начать в конце 2028 года. Об этом сообщил директор производства Иркутского авиазавода Виталий Елагин.
Он уточнил, что на данный момент модели проходят испытания.
Президент России Владимир Путин в пятницу, 24 июля, на Иркутском авиационном заводе ПАО "Яковлев" осмотрел опытный образец модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М, который месяц назад совершил первый полет. Также главе государства показали кабину первого серийного самолета МС-21.