Москва25 июн Вести.В Иркутске прошел первый испытательный полет модернизированного военного самолета Як-130М, являющегося значительно усовершенствованной версией учебно-тренировочного Як-130. В госкорпорации "Ростех" рассказали ИС "Вести" о том, что изменилось после модернизации и об ожиданиях повышенного спроса на обновленный самолет.

Як-130М получил передовые бортовые системы, радиолокационную станцию и вооружение.

Основная задача модернизации – это улучшение боевых возможностей, их повышение. На серийном самолете отсутствуют специальные прицельные системы, на модернизированном самолете мы устанавливаем бортовую радиолокационную станцию, оптико-лазерную теплотелевизионную станцию в контейнерном исполнении - под фюзеляжем подвешивается. Также - бортовой комплекс обороны рассказал заместитель главного конструктора самолета Як-130 инженерного центра ПАО "Ростех" Дмитрий Попов

Первый полет модернизированного самолета прошел на Иркутском авиационном заводе (ИАЗ, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) госкорпорации "Ростех"). Пилоты отметили только положительные эмоции от управления Як-130М и поблагодарили авиастроителей.

Выпуск шасси и механизация – штатно. Радиосвязь - отмечаем в лучшую сторону. От полета получили только положительные эмоции. Спасибо сказал летчик-испытатель 1-го класса ПАО "Яковлев" Александр Гуськов

Возможность установки боевого вооружения превращает учебно-тренировочный самолет в легкий и маневренный штурмовик.

Вращения мы выполняем, при этом все у нас управляемое. Кроме того, мы этому обучаем всех летчиков, в том числе в наших Военно-воздушных силах. Поэтому сейчас весь инструкторский состав в наших Военно-воздушных силах, которые летают на Як-130, обучаются этим элементам рассказал заслуженный летчик-испытатель РФ Андрей Воропаев (ПАО "Яковлев")

Авиастроители ожидают высокого спроса на модернизированный Як-130.

Сегодня начинается новая история самолета. С этим событием мы понимаем, что у нас вырастет спрос на самолеты, в том числе на зарубежных рынках. Мы к этому готовимся, и уже сейчас параллельно с опытными испытаниями у нас идет модернизация линии в цехе окончательной сборки, и мы будем выстраивать самолеты по потоку в виде конвейера рассказал Андрей Сойнов, генеральный директор филиала ПАО "Яковлев" - Иркутского авиационного завода

Первый полет опытного самолета Як-130М длился около 50 минут. Машина поднялась на высоту до 2000 метров, развивая скорость до 600 километров в час.