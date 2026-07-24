Москва24 июлВести.Модернизированный военный самолет Як-130М рассматривается как носитель барражирующего боеприпаса, а в перспективе может быть использован для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщил в интервью ИС "Вести" директор производства Иркутского авиационного завода Виталий Елагин.
Он назвал Як-130М очень интересной моделью в современных реалиях. Такой легкий и маневренный истребитель обязательно будет востребован, уверен Елагин.
То, что он может сейчас делать - есть перспектива использовать его для защиты от беспилотников. Поэтому очень интересная модель именно в современных условиях… Вообще рассматривается потенциал использования авиации как пункта управления беспилотниками. Данная модификация на данном этапе рассматривается как носитель барражирующего боеприпасасообщил Елагин
По его словам, при модернизации Як-130 был учтен запрос иностранных покупателей на боевые возможности этого самолета.
Ранее летчик-испытатель ПАО "Яковлев" Александр Гуськов рассказал о потенциале Як-130М в борьбе с БПЛА.