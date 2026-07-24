Модернизированный Як-130М можно использовать в борьбе с безэкипажными катерами

Улучшенный Як-130М можно применять против безэкипажных катеров на море Модернизированный Як-130М можно использовать в борьбе с безэкипажными катерами

Москва24 июл Вести.Возможности улучшенного учебно-боевого самолета Як-130М позволяют использовать его для поражения тяжелых беспилотников и уничтожения безэкипажных катеров в море, отмечается в материалах к рабочей поездке президента России Владимира Путина в Иркутскую область.

Новые возможности Як-130М позволяют применять его для таких специфических миссий, как поражение тяжелых БПЛА противника и уничтожение его безэкипажных катеров на море сказано в документе

Ранее Путину продемонстрировали новейший учебно-боевой самолет Як-130М.