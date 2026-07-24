Москва24 июлВести.Возможности улучшенного учебно-боевого самолета Як-130М позволяют использовать его для поражения тяжелых беспилотников и уничтожения безэкипажных катеров в море, отмечается в материалах к рабочей поездке президента России Владимира Путина в Иркутскую область.
Новые возможности Як-130М позволяют применять его для таких специфических миссий, как поражение тяжелых БПЛА противника и уничтожение его безэкипажных катеров на моресказано в документе
Ранее Путину продемонстрировали новейший учебно-боевой самолет Як-130М.