Москва24 июл Вести.Специалисты при модернизации учебно-тренировочного самолета Як-130 учитывали интерес зарубежных покупателей самолета к его боевым возможностям. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" директор производства Иркутского авиационного завода Виталий Елагин.

Он отметил, что базовая модель Як-130 в Вооруженных силах России в основном используется как учебный самолет, в том числе для повышения квалификации летного состава. При этом зарубежных покупателей этого самолета интересуют именно его боевые возможности, что учитывалось при его модернизации до версии Як-130М.

Эта модель поставляется на экспорт, и в тех странах, куда мы его поставляем, больший уклон делается на боевых возможностях этого самолета. Поэтому был запрос на модификацию, на улучшение, и нам нужен был продукт, который мы можем выводить на международный рынок для тех стран, которые очень сильно интересуются его боевыми возможностями. Поэтому это модификация, которая как раз удовлетворяет все потребности наших партнеров сказал Елагин

Около месяца назад в Иркутске состоялся первый испытательный полет модернизированного военного самолета Як-130М. Это значительно усовершенствованная версия самолета Як-130. Генеральный директор Иркутского авиационного завода Андрей Сойнов в интервью ИС "Вести" назвал это началом новой истории этого самолета.