Летчик-испытатель рассказал о потенциале Як-130М в борьбе с БПЛА Летчик: ЯК-130М способен самостоятельно поражать цели без тяжелых истребителей

Москва24 июл Вести.Благодаря хорошей управляемости на малых скоростях и прицельным системам модернизированный учебно-боевой самолет Як-130M может эффективно противостоять БПЛА. Об этом сообщил ИС "Вести" летчик-испытатель, ПАО "Яковлев" Александр Гуськов.

Он пояснил, что на точки подвески можно установить четыре пушечные установки — этого достаточно, чтобы поражать дроны в воздухе.

Сам по себе самолет на малых скоростях имеет очень хорошую управляемость. И мы предусмотрели в новой версии, что можем подвешивать четыре пушечные установки на точки подвески. И с наличием прицельных систем это даст возможность эффективно бороться с беспилотниками рассказал Гуськов

Кроме того, самолет способен самостоятельно обнаруживать и поражать цели без сопровождения тяжелых истребителей, подчеркнул летчик.

Он [самолет] теперь имеет и "уши" и "глаза", и, соответственно, мы расширяем номенклатуру вооружения. Значительно расширяется управляемое оружие как по земле, так и по воздуху. Также можно будет подвешивать барежирующие боеприпасы. То есть самолет сейчас будет соответствовать всем последним требованиям, которые наша жизнь на сегодняшний день нам предъявляет отметил он

Гуськов указал на преимущества Як‑130М — низкая стоимость эксплуатации и автономность. По словам пилота, благодаря вспомогательной силовой и кислорододобывающей установкам самолет может садиться на любом аэродроме и самостоятельно обеспечивать себя энергией

Кабина самолета спроектирована с учетом преемственности: органы управления, кнопки и рычаги остались на привычных местах.

Мы постарались максимально соблюсти преемственность, чтобы летчики, которые летали на Як-130 практически безболезненно сразу переходили на новый самолет добавил он

Сейчас ведутся испытания первых трех опытных моделей Як-130М, поставки которых планируется начать в конце 2028 года. Новейший самолет показали президенту РФ Владимиру Путину.