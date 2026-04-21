Авиаэксперт Пантелеев рассказал о преимуществах самолета Ил-114-300 Авиаэксперт Пантелеев сравнил Як-40 и Ил-114-300, который его заменит

Москва21 апр Вести.Исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев рассказал в интервью информационной службе "Вести" о преимуществах турбовинтового самолета Ил-114-300, сравнив его с Як-40, который он заменит.

По словам эксперта, современные самолеты и двигатели разрабатываются с учетом довольно внушительного ресурса, и, кроме того, у них есть встроенная система диагностики, которая позволяет на ранней стадии выявить неисправности и за счет этого быстрее готовить необходимые запасные части, блоки и компоненты.

Если говорить о Як-40, с совершенно новыми самолетами, у которых большая продажная цена, естественно, сложно [сравнивать]. По топливной эффективности, безусловно, турбовинтовой Ил-114-300, который берет вдвое с лишним больше пассажиров, будет выигрывать, несомненно, и очень серьезно сказал Пантелеев

Пантелеев также рассказал об интересе зарубежных компаний к Ил-114-300.

Безусловно, потенциальные зарубежные покупатели хотят в первую очередь увидеть опыт эксплуатации этих самолетов, и они смотрят на то, как себя зарекомендует Ил-114-300 в России. Но нужно напомнить, что в начале нынешнего года в Индии была крупная авиационная выставка. И местная авиакомпания подписала протокол о намерениях, хочет приобрести российские самолеты. И надо напомнить, что это происходит практически в год семидесятилетия первых поставок советских самолетов в Индию. Поэтому ждем, чтобы самолет хорошо зарекомендовал себя в России, а дальше, очевидно, для него могут открываться и международные рынки заявил эксперт

Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщил, что пассажирский самолет Ил-114-300, предназначенный для региональных перевозок, может быть сертифицирован уже в ближайшие месяцы.