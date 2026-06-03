Москва3 июнВести.Новый региональный самолет Ил-114-300 отличается от иностранных аналогов самым низким удельным расходом топлива. Об этом в интервью ИС "Вести" в рамках ПМЭФ сообщил управляющий директор компании "Ил" Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Даниил Бренерман.
По его словам, массовое производство Ил-114-300 позволит заменить устаревшие машины Ан-24, а также составит конкуренцию иностранным самолетам подобного класса.
И, кстати говоря, возвращаясь к сравнению с иностранными самолетами, в данном классе у нас самый низкий удельный расход топлива. Ниже, чем у иномарокподчеркнул Бренерман
Ранее в ОАК сообщили, что индийские авиакомпании могут закупить до 200 российских самолетов Ил-114-300 и SJ-100.