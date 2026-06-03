Директор "Ил" назвал главное отличие Ил-114-300 от иностранных аналогов Ил-114-300 отличается от иностранных аналогов самым низким расходом топлива

Москва3 июн Вести.Новый региональный самолет Ил-114-300 отличается от иностранных аналогов самым низким удельным расходом топлива. Об этом в интервью ИС "Вести" в рамках ПМЭФ сообщил управляющий директор компании "Ил" Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Даниил Бренерман.

По его словам, массовое производство Ил-114-300 позволит заменить устаревшие машины Ан-24, а также составит конкуренцию иностранным самолетам подобного класса.

И, кстати говоря, возвращаясь к сравнению с иностранными самолетами, в данном классе у нас самый низкий удельный расход топлива. Ниже, чем у иномарок подчеркнул Бренерман

Ранее в ОАК сообщили, что индийские авиакомпании могут закупить до 200 российских самолетов Ил-114-300 и SJ-100.