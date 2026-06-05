Почти все авиакомпании в регионах заинтересованы в эксплуатации Ил-114-300 Росавиация: Ил-114-300 интересуются практически все региональные авиакомпании РФ

Москва5 июн Вести.Практически все российские региональные авиакомпании заинтересованы в эксплуатации нового самолета Ил-114-300. Об этом глава Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Дмитрий Ядров сообщил в интервью ИС "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

На сегодняшний день спрос на новое судно составляет около 72 машин до 2030 года, отметил Ядров.

Практически все региональные авиакомпании им интересуются, как на Дальнем Востоке, так и в центральной части, и на севере нашей страны. Потому что наши текущие машины – Ан-24, Ан-26, конечно, уже, наверно, прошли свой путь. Мы, конечно, продолжаем продлевать их [эксплуатацию] до 60 лет, но связанность нашей страны связана прежде всего с региональными, местными перевозками сказал он

5 июня на ПМЭФ-2026 состоялась церемония вручения сертификатов типа на региональный самолет Ил-114-300 и новый двигатель ПД-8, предназначенный для лайнера "Суперджет".