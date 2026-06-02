Москва2 июн Вести.Истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate, который создают в России для иностранных заказчиков, имеет ряд преимуществ перед аналогичными зарубежными боевыми машинами. Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор портала AVIA.RU Роман Гусаров.

По его словам, Checkmate может поставляться заказчикам сразу с различным вооружением.

Это универсальный боевой комплекс, и в этом отношении легкий боевой самолет Checkmate, он также имеет возможность нести на себе значительную номенклатуру ракетно-бомбового вооружения, вполне достаточного для выполнения тех задач, которые перед ним ставятся … И на сегодняшний день перед боевыми самолетами не ставится задача сверхманевренности … а ценятся другие параметры: это мощный радар и ракеты с большой дальностью, те же воздух-воздух. То есть задача перед самолетом стоит быстрее, чем противник его обнаружить и поразить на той дальности, на которой он до вас дотянуться не может. Поэтому самолет Checkmate и другие наши современные боевые самолеты, предлагаются заказчикам уже сразу совместно с ракетным вооружением, которое дает ему преимущество перед аналогичными зарубежными боевыми комплексами сказал Гусаров

Также он добавил, что российские истребители завоевания господства в воздухе, такие как Су-30 и Су-57, оказываются слишком мощными и сложными для зарубежных заказчиков. Как отмечает эксперт, иностранцам нужны самолеты попроще и поменьше.

И в этом отношении Checkmate – это и есть такое упрощенное предложение, ни в коем случае не упрощенное в своих боевых возможностях, а это просто самолет поменьше, он поменьше берет вооружение, у него один двигатель, значит он экономичнее. И он как раз для средних и малых стран, которым необходимо решать какие-то пограничные задачи … И в этом отношении самолет это очень хорошее, очень интересное, перспективное предложение на сегодняшний день … Сегодня ведутся переговоры, работа с заказчиками, которым был бы интересен этот самолет. Если такой базовый якорный заказчик появится, то самолет будет запущен в разработку сказал Гусаров

Ранее гендиректор ОАК Вадим Бадеха заявил, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) приступила к разработке опытного образца Checkmate.