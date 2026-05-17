Москва17 маяВести.Воздушно-Космические силы России уже много лет активно межконтинентальный сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160М, непрерывно совершенствуя его для выполнения задач в условиях современного боевого пространства.
Об этом говорится в статье американского журнала Military Watch Magazine (MWM).
Обозреватель Крис Осборн сравнил российский ракетоносец с американским B-52, который также многократно подвергался модернизации, чтобы сохранить актуальность на поле боя.
Россия проводит модернизацию Ту-160М в качестве временной меры… Как и в случае с B-52, модернизация "Блэкджека" (кодовое название Ту-160 по классификации НАТО – прим. ред.) действительно масштабнаотметило издание
По мнению Осборна, в ближайшей перспективе этот тип самолета будет использоваться, но со временем его заменят на новейшие разработки, которые уже ведут представители военно-промышленного комплекса России.
Ранее американский журнал 19FortyFive написал, что российский сверхзвуковой бомбардировщик вызывает обеспокоенность у стран НАТО с учетом возможности его оснащения малозаметными крылатыми ракетами Х-101 и гиперзвуковыми боеприпасами.