Американский бомбардировщик B-1B совершил полет с гиперзвуковой ракетой на борту

ВВС США провели испытательный полет бомбардировщика B-1B с гиперзвуковой ракетой Американский бомбардировщик B-1B совершил полет с гиперзвуковой ракетой на борту

Москва2 мая Вести.Стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил (ВВС) США B-1B Lancer, оснащенный гиперзвуковой ракетой AGM-183A ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon), провел испытательный полет. Об этом сообщает издание The War Zone со ссылкой на видеоматериалы ВВС США.

Отмечается, что данный бомбардировщик может нести до шести гиперзвуковых ракет. При этом в документах американского военного ведомства говорится, что "программа интеграции гиперзвуковых систем успешно продемонстрировала способность B-1 нести боеприпас весом 5000 фунтов".

Впервые ВВС США публично опубликовали изображения бомбардировщика B-1B Lancer, несущего гиперзвуковую ракету AGM-183A ARRW говорится в материале

Издание подчеркивает, что неизвестно, когда именно был совершен тестовый полет. Однако событие произошло на фоне решения Пентагона до 2037 года продлить срок эксплуатации B-1B Lancer на вооружении американской армии.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Вооруженные силы США запросили переброску гиперзвуковой ракеты Dark Eagle ("Темный орел") для потенциального удара по Исламской Республике Иран.