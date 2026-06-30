США впервые публично заявили о запуске дальнобойной ракеты LRASM с самолета B-2

США испытали дальнобойную ракету LRASM, запущенную с бомбардировщика B-2 США впервые публично заявили о запуске дальнобойной ракеты LRASM с самолета B-2

Москва30 июн Вести.США провели испытания противокорабельной ракеты большой дальности LRASM, запущенной со стратегического бомбардировщика B-2 в ходе учений в Тихом океане, сообщает Командование глобальных ударов Военно-воздушных сил США (Air Force Global Strike Command).

Тихоокеанские Военно-воздушные силы США успешно отработали потопление корабля-мишени с помощью бомбардировщика B-2 Spirit к северу от Марианских островов отмечает Командование

Бомбардировщик B-2 использовал противокорабельную ракету LRASM, что стало для США важным "шагом вперед в противодействии морским угрозам", подчеркивают американские военные.

LRASM – американская малозаметная противокорабельная ракета большой дальности, способная поражать цели на расстоянии до 930 км.

Ранее сообщалось, что США приступили к разработке новой ядерной боеголовки W93/Mk7, которая станет первым проектом подобного рода за последние 40 лет.