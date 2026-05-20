Москва20 мая Вести.Соединенные Штаты провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сообщила пресс-служба базы Вандерберг Космических сил США на официальном сайте.

Пуск был произведен в 00.01 по тихоокеанскому времени, или в 10.01 мск. Подчеркивается, что ракета не была оснащена ядерным зарядом.

Этот пуск, получивший обозначение GT 256, был запланирован много лет назад и не является реакцией на события в мире. Он служит комплексным эксплуатационным испытанием, предназначенным для оценки как самой системы вооружения, так и обслуживающего ее персонала в строго контролируемых тестовых условиях говорится в заявлении

Предыдущее испытание этой баллистической ракеты США проводили в марте.

Ранее Минобороны РФ объявило, что в рамках учений по применению ядерного оружия в условиях угрозы агрессии будут проведены пуски баллистических и крылатых ракет.