МО: к учениям по применению ЯО привлекут 64 тыс. человек, 200 ракетных установок

Москва19 мая Вести.К учениям по применению ядерного оружия в условиях агрессии привлекут 64 тысячи человек, 200 ракетных установок, 86 кораблей и подлодок, сообщили в Минобороны РФ.

Учения в ВС РФ пройдут с 19 по 21 мая. Во время них проведут мероприятия по приведению в готовность некоторых соединений и воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения. Кроме того, планируются пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории РФ.

Всего к учению будет привлечено более 64 тыс. личного состава, свыше 7800 единиц ВВСТ (вооружений, военной и специальной техники – прим. ред.) говорится в сообщении Минобороны

В том числе в учениях задействуют 200 ракетных пусковых установок, свыше 140 летательных аппаратов, 73 корабля, а также 13 подлодок (восемь из них – ракетные подлодки стратегического назначения).