МО: с 19 по 21 мая ВС РФ проводят учения по подготовке и применению ядерных сил

Москва19 мая Вести.С 19 по 21 мая 2026 года ВС РФ проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что в учениях примут участие Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), Северный и Тихоокеанский флоты, Командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

Целями учений станут совершенствование работы руководящего и оперативного состава, проверка подготовки органов военного управления и сил, предотвращающих агрессию, отработка вопросов управления и взаимодействия, а также оценка способности войск решать поставленные задачи.

К учениям привлекут свыше 64 тысяч человек, 7,8 тысячи единиц вооружений, военной и спецтехники, в том числе более 200 ракетных установок и 13 подводных лодок.

Планируются мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач ряда соединений и воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения, а также проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории Российской Федерации говорится в сообщении МО

Кроме того, предметом учений станет совместная подготовка и применение оружия, размещенного на белорусской территории.

Накануне стало известно, что в Белоруссии началась тренировка воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. В процессе учений совместно планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению.