Москва21 апрВести.Комплексные учения по антитеррористической защищенности пройдут в российских школах, колледжах, детских садах и лагерях 21 и 22 апреля, передает РИА Новости.
Учения в образовательных организациях, подведомственных Минпросвещения РФ, проведут совместно с МЧС России и другими ведомствамиотмечается в сообщении
Главная их цель — повысить уровень безопасности и отработать четкие алгоритмы действий.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщал в интервью ИС "Вести" о том, что накануне летнего сезона министерство с МЧС и другими профильными ведомствами проведет учения по безопасности в детских лагерях.