Учения по действиям при террористической угрозе пройдут в школах РФ с 21 апреля

Москва21 апр Вести.Комплексные учения по антитеррористической защищенности пройдут в российских школах, колледжах, детских садах и лагерях 21 и 22 апреля, передает РИА Новости.

Учения в образовательных организациях, подведомственных Минпросвещения РФ, проведут совместно с МЧС России и другими ведомствами отмечается в сообщении

Главная их цель — повысить уровень безопасности и отработать четкие алгоритмы действий.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщал в интервью ИС "Вести" о том, что накануне летнего сезона министерство с МЧС и другими профильными ведомствами проведет учения по безопасности в детских лагерях.