Минпросвещения вместе с МЧС проведет учения по безопасности в детских лагерях

Москва15 апр Вести.Накануне летнего сезона Минпросвещения совместно с МЧС и другими профильными ведомствами проведет учения по безопасности в детских лагерях. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

По словам министра, подготовлен реестр детских лагерей и программа воспитательной работы, которая будет соответствовать школьной.

Мы готовимся к летней оздоровительной кампании. Для нас важен вопрос безопасности детских лагерей, поэтому накануне пройдут учения по безопасности вместе с МЧС, с другими профильными ведомствами. В мае откроется телефон горячей линии Министерства просвещения: 8 800 250 28 90. Можно будет задать любые вопросы, получить на них квалифицированный ответ. Мы подготовили реестр детских лагерей и единую программу воспитательной работы, чтобы она соответствовала школьной программе, чтобы это был непрерывный процесс отметил Кравцов

Министр дополнил, что, если лагеря нет в реестре, возможно, он - нелицензионный, поэтому в вопросах безопасности ему доверять не следует.