Москва15 апр Вести.Минпросвещения объявило год дошкольного образования для усиления воспитательной работы и повышения статуса воспитателя детского сада. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Министр подчеркнул, что дошкольный период важен в становлении каждого человека, поэтому больше внимания детям должны уделять как их родители, так и воспитатели детских садов.

Действительно, мы объявили год дошкольного образования, потому что это очень важный период в становлении каждого человека. Важно, чтобы родители как можно больше уделяли внимание своим детям, с ними читали сказки, а не гаджеты давали, чтобы не отвлекал ребенок. Поэтому будет усилена воспитательная работа, будет работа проведена по повышению квалификации воспитателей детских садов, и мы будем все [делать], чтобы повышать статус воспитателей детского сада пояснил Кравцов

Ранее Кравцов наградил воспитательниц детсада в Бугуруслане, спасших детей от нападавшего с ножом. Женщинам удалось запереть злоумышленника в подсобном помещении и удерживать до приезда сотрудников Росгвардии.