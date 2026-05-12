Москва12 мая Вести.Минпросвещения России запускает круглосуточную горячую линию по вопросам детского отдыха в преддверии летней оздоровительной кампании. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, операторы смогут предоставить актуальные данные о действующих организациях отдыха детей и их оздоровления в разных регионах страны.

Горячая линия позволит родителям школьников получить полную, достоверную и оперативную информацию по вопросам организации детского отдыха отмечается на сайте Минпросвещения РФ

На горячей линии специалисты также подскажут, какой орган исполнительной власти или организацию нужно обратиться для решения конкретного вопроса. Связаться можно по телефону 8 (800) 250-28-90.