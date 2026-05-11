Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам детского отдыха и товаров Горячая линия Роспотребнадзора по вопросам детского отдыха откроется 11 мая

Москва11 мая Вести.Всероссийская горячая линия Роспотребнадзора по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров откроется 11 мая, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С 11 по 22 мая Роспотребнадзор проведет Всероссийскую горячую линию по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров. Специалисты ответят на вопросы, касающиеся безопасности и качества детской одежды, обуви, игрушек, питания, электронных гаджетов и товаров для активного отдыха отметили в пресс-службе

Также у представителей ведомства можно будет уточнить, какой лагерь выбрать, какие для этого понадобятся медицинские документы, как проводят дезинфекцию в таких учреждениях и в каков порядок перевозки детей.

При необходимости там же помогут оформить претензии к продавцам детских товаров.

Номера телефонов горячей линии можно найти на сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.