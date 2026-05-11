Кравцов: детские лагеря в РФ, несмотря на санкции, устойчивы к внешним вызовам

Москва11 мая Вести.Детские лагеря в РФ, несмотря на санкции, устойчивы ко всем внешним вызовам и имеют потенциал для дальнейшего развития. Об этом заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Накануне Лондон объявил о введении санкций против 85 лиц и организаций​​​. Под ограничения попали санаторий "Здравница" в Евпатории, Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "ВОИН", несколько домов ребенка, молодежных центров и детских оздоровительных лагерей, крымский курорт "Солнечная Таврика", а также уполномоченные по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко и в Херсонской области Ирина Кравченко.

Центры продолжают оставаться востребованными на международной арене, развивая партнерские связи и реализовывая проекты, которые способствуют межкультурному диалогу и обмену опытом. Это подтверждает их устойчивость к внешним вызовам и потенциал для дальнейшего развития сказал Кравцов

Глава Минпросвещения добавил, что включение сразу трех всероссийских детских центров в санкционный список ЕС можно рассматривать как подтверждение эффективности работы "Смены", "Орленка" и "Алых парусов".

Ранее стало известно, что Великобритания также включила в пакет санкций психиатрическую больницу в Крыму.