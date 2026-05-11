Лондон ввел санкции против 85 российских организаций и физлиц

Великобритания ввела санкции против 85 организаций и физлиц из России Лондон ввел санкции против 85 российских организаций и физлиц

Москва11 мая Вести.Британия ввела новые антироссийские санкции в отношении 85 физических лиц и организаций, следует из опубликованного британским кабмином документа.

Согласно информации правительства страны, антироссийский санкционный список расширен на 85 пунктов.

В частности, санкции введены против Агентства социального проектирования, генерального директора АНО "Диалог" Владимира Табака и начальника штаба движения "Юнармия" Владислава Головина.

Также санкции вводятся против Института развития интернета, крымского санатория "Здравница", учреждения "Алые паруса" в Евпатории, северокорейского детского лагеря "Сонгдовон", Севастопольского государственного университета, крымского дома ребенка "Елочка".